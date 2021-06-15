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15.06.2021 10:44
Рубрика: Общество

В Нижегородской области начался сезонный "стрижепад"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Нижегородской области началось традиционное явление, которое наблюдается в природе в это время года - так называемый "стрижепад". Продлится оно до конца июля.

Фото: Предоставлены "Всероссийским обществом охраны природы"
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Об этом сообщило региональное министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. Связано явление с тем, что в это время года стрижи учат свое потомство летать. Поэтому в минлесхоз регулярно поступают сообщения от бдительных граждан, нашедших птенцов.

- Если вы обнаружили птенца на земле, можно ему помочь, но предельно осторожно, чтобы не повредить оперение, иначе птица никогда не сможет летать. Помните, стрижи не умеют ходить по ровной поверхности. Поэтому нужно поднять его повыше, чтобы он смог взлететь. Подбрасывать нельзя - возможно, птица при падении ушиблась, либо у нее обезвоживание или перегрев, - объяснили специалисты ведомства.

Помочь взлететь можно не только птенцу, но и взрослой птице. Стрижи просто не умеют взлетать с ровной поверхности или с земли. Для этого нужно просто осторожно приподнять птицу повыше, не подбрасывая.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область

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