В Уфе установили самокатчика, сбившего пенсионера

Двух молодых мужчин, которые могут быть причастны к наезду на пенсионера, установили и доставили в полицию Уфы. Это 21 и 23-летний жители Дюртюлинского района, сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

По данным ведомства, вечером 12 июня 81-летний пенсионер шел мимо торгового центра "Фирма Мир", когда на него наехал мужчина на самокате. Пешеход от резкого удара упал. По его словам, двое молодых людей помогли ему сесть на скамейку и ушли. Прохожие вызвали скорую помощь. Медики диагностировали у пострадавшего травмы бедра и плеча.

Полицейские просмотрели видеозапись с места происшествия: оказалось, что один из самокатчиков наехал на мужчину, а второй остановился и помог первому усадить дедушку на скамейку.

Сейчас идет проверка, отметили в пресс-службе МВД по РБ