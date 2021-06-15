В Уфе завели дело на мужчину, сбившего на электросамокате пенсионера

23-летний уфимец стал фигурантом уголовного дела по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности". Управляя электросамокатом, он сбил пенсионера.

Как сообщили в управлении СКР по Башкирии, это произошло в 16:30 по московскому времени 12 июня около остановки "Фирма мир". Молодой человек на электросамокате наехал на 81-летнего мужчину. Затем помог ему встать и уехал. Позже выяснилось, что у пенсионера перелом бедренной кости.

Личность виновника инцидента установили. Его доставили в полицию.

Сейчас идут следственно-оперативные мероприятия. Помимо допроса очевидцев и анализа видеозаписи с камер видеонаблюдения, эксперты проверят, соответствовал ли электросамокат предъявляемым техническим требованиям.