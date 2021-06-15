Электросети Новосибирской области надежно отработали в праздничные дни

Акционерное общество "Региональные электрические сети" обеспечило надежную работу электросетевого комплекса на всей территории Новосибирской области в День России и последующие выходные дни.

Накануне праздничных дней во всех филиалах АО "РЭС" оперативный персонал был переведен в полную готовность. На круглосуточном дежурстве находились более 100 человек, а также порядка 40 оперативно-выездных бригад и единиц техники. Для проведения возможных аварийно-восстановительных работ была обеспечена готовность спецтехники, проведена проверка исправности средств связи, каждое подразделение укомплектовано необходимым оборудованием и снаряжением.

В течение праздничных выходных дней в электросетевом комплексе АО "РЭС" не было допущено серьезных технологических нарушений. А по всем локальным отключениям оперативно выезжали бригады вне зависимости от времени суток, погодных условий и места расположения объекта.

В итоге энергетики в очередной раз подтвердили готовность к любым нештатным ситуациям и в будни, и в праздничные дни, а также продемонстрировали слаженную работу и ответственный подход к обеспечению надежного электроснабжения потребителей.

Материал подготовлен пресс-службой АО "РЭС"