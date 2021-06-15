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15.06.2021 12:02
Рубрика: Общество

Жители Ставрополья смогут бесплатно проверить антитела к COVID-19

Текст: Роман Кияшко (Ставропольский край)
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Жители Ставропольского края смогут бесплатно проверить уровень антител после вакцинации. Речь идет о вакцине "ЭпиВакКорона", заявили в министерстве здравоохранения региона.

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По словам специалистов, иммунитет после этой прививки вырабатывается избирательный и его не могут определить многие коммерческие тесты.

- Дело в том, что пептидная вакцина "ЭпиВакКорона" помогает вырабатывать антитела именно к таким участкам оболочечного белка S коронавируса, которые являются функционально значимыми в жизненном цикле вируса, при этом не обременяя иммунную систему выработкой антител, играющих меньшую роль в борьбе с болезнью, - заявили в минздраве Ставрополья.

Там также добавили, что многие коммерческие тесты нацелены на обнаружение широкого спектра антител, и их чувствительность недостаточна в случае с вакциной, разработанной Государственным научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Для этого следует использовать специальные ИФА тест-системы "SARS-CoV-2-IgG-Вектор".

- Исследование для привитых "ЭпиВакКорона" делают бесплатно. Нужно только помнить, что проводить тест нужно не ранее, чем 21 день после введения второго компонента вакцины, или 42 дня после введения первого компонента, чтобы иммунитет успел сформироваться, - добавили в ведомстве.

Чтобы сделать такой бесплатный анализ, следует обратиться в медучреждение, где ставили прививку, взяв с собой паспорт, СНИЛС и прививочный сертификат в электронном или распечатанном виде.

Кстати

За последние сутки на Ставрополье выявили 61 новый случай коронавируса. Скончались 5 человек, еще 39 пациентов выздоровели.

Тем временем в Ставропольском крае планируется охватить вакцинацией 60% от общего числа жителей региона, что составляет 1 324 008 человек. Уже 19,8% из них привито. В приоритете - пожилые люди: от общего количества ставропольцев старше 60 лет вакцинированы 44,5%.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край Вакцинация от коронавируса

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