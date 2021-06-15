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15.06.2021 10:03
Рубрика: Происшествия

Жителя Архангельской области осудили за истязание падчерицы

Текст: Светлана Песоцкая (Архангельская область)

30-летнего жителя Архангельской области суд приговорил к пяти годам колонии за жестокое обращение с шестилетней дочерью супруги.

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Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Архангельской области, следствием и судом установлено, что житель Онежского района регулярно бил девочку руками и ремнем в период с ноября 2020 года по февраль 2021-го.

Девочка наказывалась за то, что она брала вещи без спроса и якобы плохо присматривала за младшей сестрой. На допросе мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, не признал свою вину, объяснив, что таким образом просто воспитывал ребенка.

За девочку вступились неравнодушные соседи. Заметив у нее синяки и кровоподтеки, они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Сейчас девочка находится в специализированном центре. Ее отчиму приговором Онежского городского суда по совокупности преступлений назначено наказание - 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей в возмещение морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область

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