Жителя Архангельской области осудили за истязание падчерицы

30-летнего жителя Архангельской области суд приговорил к пяти годам колонии за жестокое обращение с шестилетней дочерью супруги.

Как сообщили в Следственном управлении СК РФ по Архангельской области, следствием и судом установлено, что житель Онежского района регулярно бил девочку руками и ремнем в период с ноября 2020 года по февраль 2021-го.

Девочка наказывалась за то, что она брала вещи без спроса и якобы плохо присматривала за младшей сестрой. На допросе мужчина, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, не признал свою вину, объяснив, что таким образом просто воспитывал ребенка.

За девочку вступились неравнодушные соседи. Заметив у нее синяки и кровоподтеки, они обратились в правоохранительные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статьям "Истязание несовершеннолетнего" и "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним".

Сейчас девочка находится в специализированном центре. Ее отчиму приговором Онежского городского суда по совокупности преступлений назначено наказание - 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд взыскал с него 100 тысяч рублей в пользу несовершеннолетней потерпевшей в возмещение морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу.