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15.06.2021 14:45

АО "Транснефть - Сибирь" завершило подготовку флота к навигации

АО "Транснефть - Сибирь" завершило подготовку собственного парка судов к периоду навигации 2021 года.
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь" Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"
Фото: Пресс-служба АО "Транснефть-Сибирь"

Водный транспорт применяется для перебазировки транспортных средств, специальной техники, технологического оборудования и материально-технических ресурсов в труднодоступные для наземной доставки места, а также для доставки персонала к месту обследования подводных переходов магистральных нефтепроводов.

Специалисты провели ремонт и техническое обслуживание узлов и механизмов, навигационного оборудования, средств звуковой и световой сигнализации, испытали спасательное оборудование и противопожарный инвентарь, обновили лоцманские карты. Суда приняты в эксплуатацию, получены разрешения инспектирующих органов.

Филиалы предприятия располагают 35 единицами водного транспорта, в числе которых 10 буксиров, 9 служебно-разъездных катеров, 1 нефтесборщик,3 судна на воздушной подушке, а также 12 единиц несамоходных судов (баржи).

Базы флота расположены в Тюменском, Урайском, Тобольском, Нефтеюганском, Сургутском, Нижневартовском, Уренгойском управлениях магистральных нефтепроводов и РНУ "Стрежевой". Суда курсируют по всему Обь-Иртышскому бассейну: реки Обь, Иртыш, Пур, Таз и все боковые притоки - Тура, Тобол, Тавда, Сосьва, Конда, Балык, Салым, Юган. На территории юга Тюменской области, ХМАО-Югры начало навигации с первых чисел мая, в ЯНАО использование водного транспорта начинается в июне.

Сайт компании siberia.transneft.ru

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Сибирь"

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