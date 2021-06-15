В Челябинске произошел крупный пожар в районе ЧЭМК

В Челябинске на одном из складских помещений в районе Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) загорелась кровля. Огонь охватил площадь более трех тысяч квадратных метров, сообщили во вторник в ГУ МЧС региона.

- По предварительным данным, погибших нет, - сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Челябинской области Егор Пахомов. - Горит склад на территории, непосредственно примыкающей к Челябинскому электрометаллургическому комбинату. На место происшествия стянуты силы оперативной группы ГУ МЧС региона, направлен пожарный поезд.

Столб черного дыма, поднимающийся с территории Калининского района Челябинска виден из разных точек города. Ситуацию осложняет аномально жаркая погода и высокая нагрузка на пожарных из-за участившихся возгораний тополиного пуха.