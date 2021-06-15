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15.06.2021 11:58
Рубрика: Происшествия

В Челябинской области фура опрокинулась после столкновения с легковушкой

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области
Фото: Пресс-служба ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства ночной аварии под Магнитогорском, где легковушка совершила лобовое столкновение с фурой. Водитель легковушки погиб, его пассажирка и водитель грузовика получили ранения, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

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Авария произошла вчера в 04.55 утра на 39 километре автотрассы Южноуральск-Магнитогорск, - пояснили в пресс-службе госавтоинспекции. - 36-летний водитель Ford Focus, по предварительным данным, мог уснуть за рулем. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Iveco. Сразу после удара фура опрокинулась.

Виновник аварии погиб на месте происшествия. Его 44-летняя пассажирка и 45-летний водитель грузовика получили ранения.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область

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