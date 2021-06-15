В Челябинской области фура опрокинулась после столкновения с легковушкой

В Челябинской области выясняют обстоятельства ночной аварии под Магнитогорском, где легковушка совершила лобовое столкновение с фурой. Водитель легковушки погиб, его пассажирка и водитель грузовика получили ранения, сообщили во вторник в ГИБДД региона.

Авария произошла вчера в 04.55 утра на 39 километре автотрассы Южноуральск-Магнитогорск, - пояснили в пресс-службе госавтоинспекции. - 36-летний водитель Ford Focus, по предварительным данным, мог уснуть за рулем. Он выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Iveco. Сразу после удара фура опрокинулась.

Виновник аварии погиб на месте происшествия. Его 44-летняя пассажирка и 45-летний водитель грузовика получили ранения.