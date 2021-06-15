Российская делегация прибыла в Женеву для встречи с Байденом

Российская делегация и журналисты кремлевского пула прибыли в Женеву, где предстоит первая встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. Также стала известна программа переговоров.

Как сообщает РИА Новости, задержка приземления самолета с делегацией составила около часа: лайнеру пришлось кружить в небе в ожидании разрешения на посадку. Предположительно это было связано с прилетом в Швейцарию президента США.

Владимир Путин, как сообщается, прилетит в Женеву завтра непосредственно перед переговорами.

Это будет первая встреча лидеров России и США после победы Байдена на президентских выборах. Стало известно, что протокольная программа российско-американского саммита в Женеве, запланированного на 16 июня, рассчитана на пять часов. Местом встречи станет вилла Ла-Гранж.

Согласно материалам пресс-службы Кремля, вначале пройдет совместное фотографирование Владимира Путина с президентами США и Швейцарии Джо Байденом и Ги Пармеленом. После беседы президентов США и РФ планируются российско-американские переговоры в расширенном составе.

Финалом станет пресс-конференция президента РФ по итогам саммита.