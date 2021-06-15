Ценный трофей: израильский танк помог СССР создать динамическую защиту

Исполнилось 60 лет со дня принятия на вооружение ручного противотанкового гранатомета РПГ-7, ставшего такой же легендой, как и автомат Калашникова АК-47. Мало кто знает, но в разработке советского гранатомета самое активное участие принимали немецкие специалисты, создавшие в годы Второй мировой свой фаустпатрон.

Всем, кто интересуется историей Великой Отечественной, известно, что самая страшная опасность для наших танков исходила именно от этого противотанкового гранатомета, пробивавшего кумулятивной струей любую броню. Фаустпатрон был не только убойным для бронетехники, но и очень простым в своем одноразовом использовании. В 1945 году даже немецкие дети стреляли из него без проблем, и пожгли немало советских танков.

Еще в годы войны нашими конструкторами было предложено крепить на танки ящики с небольшим количеством взрывчатки. Фаустпатрон должен был инициировать подрыв ящика, а встречным взрывом, как считалось, его кумулятивная струя разрушится. Проблема была в том, что каждый танк имел свой танковый десант, который, в частности, защищал бронетехнику от фаустпатронников. И военные не приняли предложенную защиту. Она несла угрозу прежде всего танковому десанту.

Однако в СССР научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы защиты танков от кумулятивной струи встречным взрывом продолжились.

Позже идеология разрушения кумулятивной струи кардинально поменялась. Ведущим разработчиком этих систем, получивших название динамической защиты (ДЗ), стал НИИ стали. Тем не менее официальный приоритет в этой области принадлежит США. Их инженеры первыми смогли оформить патентные заявки по конструктивному исполнению ДЗ еще в 1967 году. Однако заявить вовсе не значит сделать. Похожие работы велись в Западной Германии и Великобритании. Более того, западные немцы даже показали как бы реальную динамическую защиту на как бы очень перспективных танках МВТ-70. Все осталось "как бы".

Ни Великобритания, ни СССР, ни США, ни ФРГ так и не смогли принять динамическую защиту танков на вооружение - по разным причинам. Первыми такую защиту применили в Израиле, который вроде бы разработкой ДЗ и не занимался.

В начале 1980-х годов на территории Ливана началась достаточно серьезная война, в которой участвовали армии Ливана, Сирии и Израиля. На севере страны в Ливанской долине, известной также как долина Бекаа, в 1982-м произошло сражение, в котором сошлась бронетехника ЦАХАЛ и танки армии Дамаска. Сирийцы проявили себя настоящими воинами, а израильтяне позорно бросали совершенно целые танки и просто бежали с поля боя.

Это при том, что Израиль впервые применил танки М48А3 Magach, оборудованные динамической защитой Blazer, - такой не было ни в одной армии мира. Она, как заявлялось, исключала поражение танков из ручного гранатомета РПГ-7 и противотанковых управляемых ракетных комплексов.

Сирийцы захватили один из таких танков. Судьба его экипажа неизвестна до сих пор. Трупов в нем не нашли, так что, скорее всего, израильские танкисты просто сбежали, и, возможно, были убиты достаточно плотным огнем на поле боя. Захваченный танк вывезли из Ливана на территорию Сирии, где сразу передали советским специалистам. М48А3 Magach оперативно переправили в СССР и передали специалистам 38-го НИИИ БТВТ в подмосковной Кубинке. Там танк еще раз тщательно обследовали в поисках хоть каких-то останков танкистов ЦАХАЛ или хотя бы следов их крови. Ничего ужасного не нашли. То есть экипаж покинул совершенно боеспособную машину. Об этом имеет смысл сказать лишь потому, что версия о том, что в Кубинку привезли танк с мертвыми израильтянами, которых в той же Кубинке тайно захоронили, оказалась очень даже устойчивой.

В 2016 году уже бывший премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смог добиться того, что танк М48А3 Magach, стоявший в музее бронетанковой техники в Кубинке, вернули в Израиль. Мы отдали Израилю потерянный ими в Ливане танк, они передали музею в Кубинке его полный аналог. На церемонию передачи из Израиля приезжал раввин, который отпел заупокойную молитву по погибшему экипажу этой машины. Хотя, стоит повторить, мертвых танкистов при захвате М48А3 Magach в Ливане обнаружено не было.

Уже осенью 1982 года танк и его удивительную защиту начали испытывать в 38-м НИИИ БТВТ в Кубинке по специально разработанной программе. Система динамической защиты Blazer оказалась далека от совершенства. Она состояла из очень громоздких и разных по размерам ящиков, крепившихся на корпусе и башне. Те образцы, которые уже были разработаны НИИ стали, оказались во всех отношениях лучше. И тогда руководство минобороны согласилось с тем, что ДЗ на танки ставить надо.

Именно израильский М48А3 Magach, тщательно протестированный в Кубинке, дал толчок практическому созданию динамической защиты в СССР. Последовало решение ЦК КПСС об ускорении работ по разработке отечественных средств ДЗ. Достаточно быстро специалисты НИИ стали, где имелся большой научный и практический задел, совместно со смежными предприятиями создали комплекс "Контакт", который и приняли на вооружение. Это позволило Советскому Союзу сразу опередить в создании динамической защиты основных конкурентов - Великобританию, Израиль, ФРГ и США. Российские системы ДЗ новейших поколений - лучшие в мире.

Динамическая защита, сделанная в России, не только разрушает кумулятивную струю, но и ломает подкалиберные снаряды - а это очень дорогого стоит.