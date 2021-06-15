Сбор средств для нежелательных НПО сделают уголовным наказуемым

Согласно законопроекту, за организацию деятельности на территории России иностранной или международной нежелательной НПО может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Принятый законопроект предусматривает, что и за участие в работе нежелательной НПО также будут наказывать. Это повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а лишение свободы может составить на срок от одного года до четырех лет.

Во втором чтении проект закона был существенно доработан. Согласно документу, в Уголовном кодексе появится отдельный вид наказания за финансирование иностранных НПО, нежелательных в России. За это могут лишить свободы на срок от одного года до пяти лет.

В редакции законопроекта первого чтения, кроме того, не было уточнения о том, что речь идет об участии, поддержке или организации деятельности НПО именно в России. Депутаты это исправили.

Как ранее заявлял глава комиссии по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, запрещенные в России НПО, находясь за рубежом, воздействуют на российскую молодежь через интернет, в том числе вовлекают в пропаганду наркотиков и готовят активистов для цветных революций, организации погромов в России, а также делают попытки вмешаться в выборы.