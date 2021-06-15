Мини-оперу по знаменитой-сказке Шарля Перро Цезарь Кюи посвятил цесаревичу Алексею. И так распорядилась история, что оказалось, композитор сочинил не просто "безделушку" для детей, а будто предчувствовал трагедию, что навсегда изменила судьбу России. В символах и смыслах, запрятанных в маленькой партитуре и обретенных ею, разбирались режиссер, худрук театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, художники Валентина Останькович и Филипп Виноградов, музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев.

"Красная Шапочка" была написана в 1911 году. Год спустя клавир оперы был опубликован в бесплатном приложении к детскому журналу "Светлячок". На титульном листе издания значилось: "Его Императорскому Высочеству наследнику цесаревичу Великому Князю Алексею Николаевичу" - 8-летнему сыну Николая II. Не всякий автор имел право на подобные посвящения особам царской крови. Цезарю Кюи, крупному ученому в науке фортификации, генерал-майору со множеством наград, учителю военного дела самого императора Николая II, это было дозволено.

Не секрет, что музыку Кюи назвать выдающейся затруднительно. Но надо заметить, что композитор не оркестровал свое сочинение. Это сделал Владимир Белунцов, создав редакцию для инструментального сопровождения сольных и хоровых номеров. Но что самое любопытное в этой партитуре - абсолютно все партии (даже Волка, охотников и дровосеков) написаны исключительно для женских голосов. Дело в том, что "Красная Шапочка" предназначалась вовсе не для профессионального театра, а для забавы царских детей. Из-за болезни цесаревич не мог участвовать в играх и прочих забавах, поэтому Кюи сделал распределение ролей с расчетом лишь на Великих княжон и гувернанток.

Премьеру сыграли на Малой сцене театра, так как основная - на реконструкции. Георгий Исаакян, воспользовавшись случаем, бережно сохранил и предполагаемую домашнюю обстановку спектакля, и ее "девичье" звучание. В первую же минуту спектакля пробегают мурашки по коже, когда маленького мальчика (Андрей Панюшев) выносят на руках, усаживают в кресло в обнимку с мягкой игрушкой. И он, как завороженный, смотрит спектакль, в котором нет ни божественных мелодий, ни впечатляющих театральных эффектов. Но есть что-то другое, не менее важное - чистота чувств, любовь к своей семье и стране, наивная вера в победу добра над злом.

Режиссер Георгий Исаакян бережно сохранил и предполагаемую домашнюю обстановку спектакля, и ее "девичье" звучание

Дети с восторгом наблюдали за выполнением Красной Шапочкой (трогательная Мария Деева) трудного задания пройти через лес, чтобы навестить больную бабушку (роскошная дама в исполнении Людмилы Максумовой), и подмечали загадочные для себя детали. Потому что гостинцы для бабушки - это "яйца Фаберже" (ну, чем еще играть царским наследникам?!), а мама (элегантная Анна Рябченко), отправляя дочку в путешествие, неожиданно поет меланхолический романс о счастье. Этот вставной номер - романс Кюи "Ты и Вы" на стихи Пушкина. Кстати, партитура оперы "усилена" еще несколькими включениями: звучит еще один романс Кюи "Так и рвется душа" , а также "Вальс Минутка" и фрагмент из Ноктюрна фа мажор Шопена.

Дети побывали в гостях у сказки с хорошим концом, а перед глазами взрослых стоял другой финал - в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.