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15.06.2021 20:10
Рубрика: Культура

Нет добра без топора

В Детском музыкальном театре им. Н.И. Сац запела "Красная Шапочка"
Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Мини-оперу по знаменитой-сказке Шарля Перро Цезарь Кюи посвятил цесаревичу Алексею. И так распорядилась история, что оказалось, композитор сочинил не просто "безделушку" для детей, а будто предчувствовал трагедию, что навсегда изменила судьбу России. В символах и смыслах, запрятанных в маленькой партитуре и обретенных ею, разбирались режиссер, худрук театра им. Н.И. Сац Георгий Исаакян, художники Валентина Останькович и Филипп Виноградов, музыкальный руководитель и дирижер Сергей Михеев.
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Фото: ТАСС

"Красная Шапочка" была написана в 1911 году. Год спустя клавир оперы был опубликован в бесплатном приложении к детскому журналу "Светлячок". На титульном листе издания значилось: "Его Императорскому Высочеству наследнику цесаревичу Великому Князю Алексею Николаевичу" - 8-летнему сыну Николая II. Не всякий автор имел право на подобные посвящения особам царской крови. Цезарю Кюи, крупному ученому в науке фортификации, генерал-майору со множеством наград, учителю военного дела самого императора Николая II, это было дозволено.

Фото: Предоставлено пресс-службой МАМТ имени Станиславского и Немировича-Данченко
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Не секрет, что музыку Кюи назвать выдающейся затруднительно. Но надо заметить, что композитор не оркестровал свое сочинение. Это сделал Владимир Белунцов, создав редакцию для инструментального сопровождения сольных и хоровых номеров. Но что самое любопытное в этой партитуре - абсолютно все партии (даже Волка, охотников и дровосеков) написаны исключительно для женских голосов. Дело в том, что "Красная Шапочка" предназначалась вовсе не для профессионального театра, а для забавы царских детей. Из-за болезни цесаревич не мог участвовать в играх и прочих забавах, поэтому Кюи сделал распределение ролей с расчетом лишь на Великих княжон и гувернанток.

Премьеру сыграли на Малой сцене театра, так как основная - на реконструкции. Георгий Исаакян, воспользовавшись случаем, бережно сохранил и предполагаемую домашнюю обстановку спектакля, и ее "девичье" звучание. В первую же минуту спектакля пробегают мурашки по коже, когда маленького мальчика (Андрей Панюшев) выносят на руках, усаживают в кресло в обнимку с мягкой игрушкой. И он, как завороженный, смотрит спектакль, в котором нет ни божественных мелодий, ни впечатляющих театральных эффектов. Но есть что-то другое, не менее важное - чистота чувств, любовь к своей семье и стране, наивная вера в победу добра над злом.

Режиссер Георгий Исаакян бережно сохранил и предполагаемую домашнюю обстановку спектакля, и ее "девичье" звучание

Дети с восторгом наблюдали за выполнением Красной Шапочкой (трогательная Мария Деева) трудного задания пройти через лес, чтобы навестить больную бабушку (роскошная дама в исполнении Людмилы Максумовой), и подмечали загадочные для себя детали. Потому что гостинцы для бабушки - это "яйца Фаберже" (ну, чем еще играть царским наследникам?!), а мама (элегантная Анна Рябченко), отправляя дочку в путешествие, неожиданно поет меланхолический романс о счастье. Этот вставной номер - романс Кюи "Ты и Вы" на стихи Пушкина. Кстати, партитура оперы "усилена" еще несколькими включениями: звучит еще один романс Кюи "Так и рвется душа" , а также "Вальс Минутка" и фрагмент из Ноктюрна фа мажор Шопена.

Дети побывали в гостях у сказки с хорошим концом, а перед глазами взрослых стоял другой финал - в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге.

Надежда Кадышева придумала музыкальную сказку
Культура Театр Музыкальный театр Гид-парк

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