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15.06.2021 11:55
Рубрика: Власть

В Госдуме оценили предложение Киева "обменять" Крым на запуск "Северного потока-2"

Текст: Татьяна Замахина

Депутаты Госдумы высмеяли предложение украинской стороны "обменять" запуск газопровода "Северный поток-2" на Крым.

Фото: Александр Шалгин/пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС
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Ранее такое условие объявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в соцсетях. По его словам, этот вопрос украинская сторона поднимала на переговорах в Берлине.

"Подобные рассуждения и условия - это полный абсурд, - отметил в комментарии РИА Новости депутат Госдумы РФ от крымского региона, член комитета по энергетике Михаил Шеремет назвал абсурдом. - Такое ощущение, что киевские власти живут в параллельном измерении".

Парламентарий подчеркнул, что Россия не торгует ни суверенитетом, ни свободой, ни тем более людьми и территориями. "Украинским горе-политикам пора это зарубить себе на носу", - считает он.

В свою очередь, депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя предложение украинской стороны, выразил мнение, что "за неуемную наглость" можно и в книгу рекордов попасть.

Он напомнил, что ни к "Северному потоку-2", ни к Крыму официальный Киев не имеет никакого отношения.

Бальбек считает, что Украина в результате останется только "со своими претензиями и сократившимся транзитом через свою магистраль". Впрочем, к такому положению привела позиция самого Киева в отношении России, отметил он.

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