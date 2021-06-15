В Кремле допустили возвращение послов в Москву и Вашингтон

По итогам переговоров президентов России и США в Женеве может быть принято решение о возвращении российского посла в Вашингтон, а его американского коллеги - в Москву.

Как рассказал на брифинге для журналистов помощник президента Юрий Ушаков, в составе российской делегации в Женеву на переговоры прилетит российский посол в США Анатолий Антонов. С американской стороны также будет присутствовать его коллега - посол США в России Джон Салливан.

Напомним, что оба посла вернулись на родину для консультаций еще в марте и апреле.

"Такой настрой, что с учетом итогов саммита, если об этом договорятся президенты, то послы переместятся туда, где должны работать", - предположил Ушаков и добавил, что это было бы "грандиозным достижением" встречи Владимира Путина и Джо Байдена.

Напомним, что встреча двух лидеров состоится в среду, 16 июня.