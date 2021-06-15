В Москве умер заслуженный артист России Петр Деметр

Заслуженный артист РФ, актер прославленного цыганского театра "Ромэн", певец, писатель, поэт, ведущий программ о цыганской культуре на ТВ Петр Деметр умер на 80-м году жизни в Москве. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на близких Деметра.

Петр Григорьевич Деметр родился 5 декабря 1941 года в Москве. Окончив студию при театре "Ромэн", стал одним из ведущих актеров театра в 60-70-х годах. Вместе с супругой создав дуэт "Роза Джелакаева и Петр Деметр", артист вскоре ушел из театра на эстраду.

Дуэт ярко показал, как поют цыгане в программе "Песни цыган стран мира", записал четыре диска-гиганта на фирме "Мелодия", много работал на радио и телевидении.

После смерти жены в 1985-м Деметр начал выступать с моноспектаклями и концертными программами не только в роли артиста, но и как режиссер. Среди его авторских проектов - "Пушкин и цыгане", "Бенефис", "Дни цыганской культуры в Москве", детский фестиваль "Цветы жизни".

На протяжении многих лет Деметр был автором и ведущим цикла телевизионных программ "Под цыганским шатром" на Центральном телевидении. Преподавал актерское мастерство.

Как актер появлялся в советско-японском фильме "Под северным сиянием" - экранизации повести Тогавы о дружбе заброшенного судьбой в Сибирь охотника-японца и волка, ленте "Железнодорожный романс" и сериале "Под прикрытием".