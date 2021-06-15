В Волгоградской области в оросительном канале нашли тело девочки

Волгоградские следователи проводят проверку обстоятельств гибели девятилетней девочки в Николаевском районе региона, сообщает пресс-служба областного управления СКР.

Вечером 14 июня поступило сообщение о безвестном исчезновении ребенка, который утром с разрешения взрослых ушел гулять и домой не вернулся.

По предварительным данным, девочка прохаживалась по территории поселка Комсомолец. После обеда ее бабушка забеспокоилась, но не смогла найти внучку и обратилась с заявлением в полицию. В течение часа в одном из расположенных рядом с поселком каналов Волжской оросительной системы обнаружили тело школьницы. Глубина искусственного водоема достигает двух метров. В ходе осмотра телесных повреждений на теле погибшей не обнаружено, причина ее смерти будет установлена по результатам судебно-медицинской экспертизы.