Видео: массовая авария на ровном месте

На одном из шоссе в Калифорнии, неподалеку от города Сакраменто, на днях произошла массовая авария. Что стало ее причиной, пока не ясно - можно сказать, случилась она буквально на ровном месте.

Происшествие попало на видеорегистратор, установленный в автомобиле женщины по имени Аса Кания. Запись мы можем посмотреть на YouTube.

Сначала внимание привлекает белый пикап, лихо смещающийся сразу на три полосы вправо. Дальше события развиваются стремительно: легкий грузовик с прицепом внезапно тормозит, в него врезается скорая помощь, в нее пикап, тут же грузовик ударяет боком в белый фургон, который начинает вилять и в итоге переворачивается. В фургон утыкаются еще две машины, а из клубов пыли на первом плане появляется еще и серый Cadillac CTS - возможно именно из-за него все и началось.

Сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, заявил, что причиной аварии могло стать превышение водителями разрешенной скорости (90 км/ч), а также несоблюдение дистанции водителем скорой помощи. Свидетели аварии, между тем, сообщают, что кто-то ее из участников смотрел не на дорогу, а в телефон.

К счастью, в результате аварии никто серьезно не пострадал: пять человек отделались легкими травмами. Из перевернувшегося грузовика самостоятельно вылез водитель и его 6-летний сын, который находился с ним в кабине.