Видео: можно ли разрубить пулю в полете

В некоторых боевиках можно встретить сцены, когда герой либо разрубает пулю в полете, благодаря чему остается невредим, либо же наоборот - она разделяется и поражает сразу две цели. Но возможно ли такое в жизни?

Как оказалось, это - не фантастика, что доказали авторы канала The Slow Mo Guys, на соответствующий видеоролик обратило внимание издание "Популярная механика".

Испытатели закрепили на столе стальной нож в тисках, позади которого расположили два воздушных шарика. В качестве оружия использовался пневматический пистолет - все действо происходило на заднем дворе одного из авторов канала, поэтому в целях безопасности огнестрельное оружие решили не использовать.

Благодаря высокоскоростной камере, способной снимать до 118 тысяч кадров в секунду, можно разглядеть, как пулю действительно разрубает пополам от столкновения с клинком. Правда, поразить оба воздушных шарика у испытателей получались не во всех попытках.