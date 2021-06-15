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15.06.2021,  
10:46
Текст:  Алексей Иванов

Видео: можно ли разрубить пулю в полете

В некоторых боевиках можно встретить сцены, когда герой либо разрубает пулю в полете, благодаря чему остается невредим, либо же наоборот - она разделяется и поражает сразу две цели. Но возможно ли такое в жизни?

Фото: Михаил Воскресенский \ РИА Новости
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Как оказалось, это - не фантастика, что доказали авторы канала The Slow Mo Guys, на соответствующий видеоролик обратило внимание издание "Популярная механика".

Испытатели закрепили на столе стальной нож в тисках, позади которого расположили два воздушных шарика. В качестве оружия использовался пневматический пистолет - все действо происходило на заднем дворе одного из авторов канала, поэтому в целях безопасности огнестрельное оружие решили не использовать.

Благодаря высокоскоростной камере, способной снимать до 118 тысяч кадров в секунду, можно разглядеть, как пулю действительно разрубает пополам от столкновения с клинком. Правда, поразить оба воздушных шарика у испытателей получались не во всех попытках.

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Фото: Бабкинъ Михаилъ/Wikimedia.org
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