Постановление правительства Вологодской области от 15 июня 2021 года № 639 "О внесении изменений в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229"

Правительство области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства области от 16 марта 2020 года № 229 "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Вологодской области" следующие изменения:

1.1 в пункте 3:

1.1.1 в абзаце втором слова и цифры "не более 75 процентов" заменить словами и цифрами "не более 50 процентов";

1.1.2 в абзаце четвертом слова и цифры "не более 75 процентов" заменить словами и цифрами "не более 50 процентов";

1.1.3 абзац седьмой признать утратившим силу;

1.1.4 в абзаце восьмом слова и цифры "не более 75 процентов" заменить словами и цифрами "не более 50 процентов";";

1.2 в пункте 4:

в абзаце четвертом после слова "перевести" дополнить словами "не менее 30 процентов";

абзацы десятый - двенадцатый признать утратившими силу;

дополнить абзацами тринадцатым - пятнадцатым следующего содержания:

"Организациям, управляющим объектами торговли (торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами (комплексами), а также хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговую деятельность, не допускать деятельность находящихся на территории объекта торговли:

детских развлекательных центров, детских игровых комнат;

организаций общественного питания, где посетителям предлагаются услуги сразу нескольких предприятий питания, имеющих общий зал для питания (фуд-корты).";

1.3 пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"; оказание услуг общественного питания в период с 0.00 до 06.00, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений организаций общественного питания, обслуживания на объектах придорожного сервиса и железнодорожных вокзалах, обслуживания при организации питания работников и в средствах размещения.";

1.5 абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:

"обеспечить проведение на территории области официальных всероссийских, межрегиональных, региональных и муниципальных физкультурных и спортивных мероприятий при условии соблюдения требований по участию зрителей не более 75 процентов от вместимости спортивного сооружения открытого типа, не более 50 процентов от вместимости спортивного сооружения закрытого типа;".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 16 июня 2021 года.

По поручению Губернатора области первый заместитель Губернатора области, председатель Правительства области А.В.Кольцов







