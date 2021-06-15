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15.06.2021,  
11:00
Текст:  Антон Валагин

ВВС США пожаловались на разорительные полеты Ту-95 у Аляски

Интенсивные полеты ВКС и морской авиации России близ Аляски разоряют американскую боевую авиацию. Для противодействия ей приходится постоянно поддерживать в боевой готовности истребители F-22 Raptor и отправлять их в небо на продолжительное время, что обходится ВВС США весьма недешево, пожаловались американские военные. В то время как Россия использует турбовинтовые Ту-95 - экономичные и идеально подходящие для долгого патрулирования.
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Интенсивность полетов боевой авиации ВКС и ВМФ России над Тихим океаном достигла максимальных показателей за весь период после окончания холодной войны. В зоне действия размещенных на Аляске американских радаров ПВО регулярно появляются стратегические бомбардировщики Ту-95, противолодочные самолеты Ту-142, другие летательные аппараты. Поскольку зона опознавания ПВО является международным воздушным пространством, российские самолеты находятся там на законных основаниях, но игнорировать их пребывание близ американских границ ВВС США не могут - в особенности Ту-95, способные нести крылатые ракеты с ядерными боеголовками.

Фото: Xu Zheng/Wikimedia.org
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Приходится поднимать в воздух самые совершенные истребители F-22 Raptor - на самой северной авиабазе США Элмендорф-Ричардсон их две эскадрильи - или седьмая часть от всех серийных образцов. Причем боеготовность истребителей на Аляске самая высокая в стране - более 50 процентов, - и ее поддержание на этом уровне тоже требует немалых трудов.

- Российские самолеты - например, Ту-95, - напротив, имеют низкие эксплуатационные расходы и идеально подходят для продолжительных полетов. Они часами слоняются в зоне опознавания наших радаров, - пожаловался руководитель Северного командования ПВО США генерал ВВС Глен Ванхерк. Его слова приводит MilitaryWatch.

Российские самолеты демонстрируют военную мощь, репетируют ракетные удары и собирают разведданные. Близ Аляски американцы не могут рассчитывать на помощь партнеров по НАТО - приходится отдуваться самим. В 2020 году ВВС США развернули на Элмендорф-Ричардсон истребители F-35, но их боеготовность оставляет желать лучшего. Основная работа по сопровождению российских бортов ложится на F-22, чей полетный час стоит 44 тысячи долларов, а трудоемкость межполетного обслуживания самая высокая в современной авиации: 30 человеко-часов на час полета.

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Фото: Бабкинъ Михаилъ/Wikimedia.org
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