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Братья Андреасян экранизируют повесть "Манюня"

Новости
    16.06.2021, 13:22
Текст:   Олег Усков
Фото: Кинокомпания братьев Андреасян Фото: Кинокомпания братьев Андреасян
Фото: Кинокомпания братьев Андреасян

Непобедимые братья Андреасян, которых не берет вообще ничего в принципе, готовят общественности очередной многосерийный сюрприз. На этот раз речь идет об экранизации бестселлера Наринэ Абгарян "Манюня" - съемки уже начались в живописных локациях в Армении, заверяет предоставленный "Кинократии" пресс-релиз.

Фото: kinopoisk.ru
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Уточнено, что это "смешная и трогательная история из восьмидесятых о дружбе двух советских семей разных национальностей", которая полюбилась "и обычным читателям, и профессионалам".

Общий тираж книги уже превысил 1 400 000 экземпляров, "а миллионы прослушиваний аудиоверсии позволили произведению занять первое место по популярности на сервисе Storytel". Повесть получила российскую национальную литературную премию "Рукопись года" и была номинирована на премию "Большая книга". Спектакли на ее основе "с успехом идут в РАМТе, в омском ТЮЗе и самарском СамАрте".

Логично, что теперь настало время появиться этой истории и на экране. Над сериалом "Манюня" работают продюсеры Гевонд и Сарик Андреасян, сценарист Гайк Асатрян и режиссер Арман Марутян. Главные роли исполнят юные актрисы Катя Темнова и Карина Каграманян.

При этом Сарик подчеркивает, что они "много лет охотились за правами на "Манюню" и, к счастью, им это удалось". "Мы очень счастливы, что после долгих лет ожидания Наринэ Абгарян доверила экранизацию нашей продюсерской команде. Истории о дружбе, о любви и о вечных ценностях никогда не устареют и наша задача напоминать новому поколению и детям об этом, пока не стало поздно", - говорит продюсер.

Ожидаются десять эпизодов по 24 минуты. Премьера - "в одном из онлайн-кинотеатров" в конце текущего года.

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