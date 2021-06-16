ФЦК продолжит работу вне зависимости от финансирования нацпроекта

"Федеральный центр компетенций" (ФЦК) продолжит оказывать поддержку повышения производительности труда предприятиями вне зависимости от того, будет ли сохранено бюджетное финансирование нацпроекта после 2024 года. Об этом заявил гендиректор организации Николай Соломон, выступая на форуме "Производительность 360" в Нижнем Новгороде.

"Мы делаем все возможное, чтобы продолжать работать над нашими общими задачами независимо от того, останется ли государственное финансирование нацпроекта "Производительность труда" после 2024 года, - сказал он. - Экосистема повышения производительности труда в стране уже создана. Наши эксперты работают на 2,5 тысячах предприятий, еще 11 тысяч участников подключены к цифровой платформе".

После 2024 года ФЦК сосредоточится на создании системы для максимального использования цифровых решений, добавил Николай Соломон.

"Мы оптимизируем производственные процессы, но каждый раз упираемся в отсутствие информационных систем, - отметил глава ФЦК. - Созданная цифровая экосистема даст бизнесу коробочные решения, которые мы проверим на себе".

Цифра не решит всех проблем, предупредил Николай Соломон. Но она станет существенной частью общей экосистемы и позволит компаниям прикрыть слабые места.