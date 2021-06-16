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16.06.2021 15:34
Рубрика: В мире

Госдума осудила политику Молдовы и Украины в отношении Приднестровья

Текст: Татьяна Замахина
Депутаты Госдумы единогласно приняли проект заявления, в котором осуждаются планы и действия властей Молдовы и Украины в отношении Приднестровья.

Народные избранники призывали Кишинев и Киев к соблюдению ранее достигнутых договоренностей. А также заявили о необходимости скорейшего разблокирования переговорного процесса по урегулированию молдово-приднестровского конфликта.

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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В документе, который был подготовлен фракцией "Единая Россия", названы неприемлемыми заявления и действия властей Молдовы и Украины, "направленные на подрыв действующего формата миротворческой операции".

Особенную тревогу в Госдуме вызвала перспектива прекращения транспортного сообщения и снабжения населения Приднестровья, к которой, несмотря на принятые международные обязательства, совместно идут Молдова и Украина. Это может сказаться на поставке лекарств и медицинских изделий, продуктов питания и прочего.

Затруднения испытывают также пенсионеры - граждане РФ, не имеющие возможности воспользоваться личными счетами и банковскими картами на территории Приднестровья, говорится в документе.

Россия как гарант урегулирования приднестровского конфликта "не даст поставить своих граждан и соотечественников на колени", заверили в ГД.

Депутаты призывают правительство РФ оказать Приднестровью помощь в борьбе с пандемией, передав необходимые вакцины, тест-системы, оборудование, а также направив медиков.

Еще один призыв к кабмину - подумать над установлением специального режима доступа для продукции, произведенной в Приднестровье, на российский рынок.

Также, по оценке депутатов, необходимо проработать комплекс мер по совершенствованию пенсионного обеспечения россиян в регионе, создать условия для использования средств материнского капитала гражданами РФ на этой территории, обеспечить доступ к платежной системе "Мир" для обеспечения социальных гарантий проживающих в Приднестровье россиян.

В мире экс-СССР Молдавия Приднестровье Законодательная власть Госдума

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