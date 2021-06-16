Госдума ввела уголовное наказание за участие в работе нежелательных организаций

Согласно новому закону, за организацию деятельности на территории России такой структуры может грозить лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Документ предусматривает, что и за участие в работе нежелательной НПО также будут наказывать. Это повлечет штраф в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей, а лишение свободы может составить от одного года до четырех лет.

В Уголовном кодексе появится отдельный вид наказания за финансирование иностранных НПО, нежелательных в России. За это могут лишить свободы на срок от одного года до пяти лет.

При рассмотрении документа депутаты уточнили, что речь идет об участии, поддержке или организации деятельности НПО именно в России.

Как ранее заявлял глава Комиссии ГД по расследованию фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев, запрещенные в России НПО, находясь за рубежом, воздействуют на российскую молодежь через интернет, в том числе вовлекают в пропаганду наркотиков и готовят активистов для организации погромов, а также делают попытки вмешаться в выборы.