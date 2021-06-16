Постановление губернатора Костромской области от 16 июня 2021 года № 128 "О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области от 04.04.2020 № 45"

С учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки по распространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с протоколом заседания комиссии при губернаторе Костромской области по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространения коронавирусной инфекции, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV, от 16 июня 2021 года № 15 постановляю:

1. Внести в постановление губернатора Костромской области от 4 апреля 2020 года № 45 "О приостановлении (ограничении) деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях введения режима повышенной готовности с целью недопущения завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костромской области" (в редакции постановлений губернатора Костромской области от 17.04.2020 № 63, от 21.04.2020 № 66, от 27.04.2020 № 72, от 29.04.2020 № 75, от 08.05.2020 № 80, от 21.05.2020 № 90, от 29.05.2020 № 94, от 07.06.2020 № 102, от 11.06.2020 № 107, от 19.06.2020 № 113, от 26.06.2020 № 118, от 03.07.2020 № 126, от 10.07.2020 № 130, от 18.07.2020 № 139, от 24.07.2020 № 149, от 12.08.2020 № 164, от 04.09.2020 № 181, от 18.09.2020 № 189, от 16.10.2020 № 212, от 21.10.2020 № 215, от 30.10.2020 № 225, от 01.12.2020 № 261, от 14.01.2021 № 3, от 04.02.2021 № 19, от 11.02.2021 № 30) следующие изменения:

1) пункт 1.9 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;";

2) пункт 1.10 дополнить подпунктом 1.1 следующего содержания:

"1.1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;";

3) пункт 3.1 дополнить подпунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:

"1.1) организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного подпункта не распространяется на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;

1.2) осуществлять прием и размещение граждан при наличии у них медицинского документа, подтверждающего прохождение обследования на COVID-19 любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя COVID-19, с использованием диагностических препаратов и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской Федерации, с получением результатов обследования не ранее чем за 3 календарных дня до даты приема.

Требование данного подпункта не распространяется на граждан, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию;";

4) дополнить пунктом 1.15 следующего содержания:

"1.15. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере пассажирского (воздушного, внутреннего водного, железнодорожного и прочего сухопутного) транспорта, железнодорожные и автовокзалы и автостанции обязаны организовать проведение регулярного тестирования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) путем лабораторного исследования материала на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) методом ПЦР либо тестирования на отсутствие антигена SARS-CoV-2 не реже одного раза в 7 календарных дней работников, осуществляющих профессиональные (служебные) обязанности с личным присутствием на рабочем месте.

Требование данного пункта не распространяется на работников, которые имеют медицинские документы, подтверждающие выявление антител иммуноглобулина G (IgG), выданные не ранее 1 апреля 2021 года, либо которые прошли полный курс вакцинации или сделали прививку первым компонентом против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с использованием вакцины, прошедшей государственную регистрацию.".

2. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июня 2021 года.

Губернатор области С.Ситников







