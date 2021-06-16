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16.06.2021 14:04
Рубрика: Власть

Леонид Слуцкий: ХХI век должен быть веком парламентской дипломатии

В новом выпуске проекта "Личные связи" медиаменеджера, журналиста и писателя Юрия Костина на авторском YouTube-канале вышло большое интервью Леонида Слуцкого. Глава думского комитета высказался о международной ситуации, в которой находится сейчас наша страна, антироссийских санкциях, важности многополярного мира, борьбе с пандемией и многом другом.

ХХI век должен быть веком парламентской дипломатии, отметил в беседе Леонид Слуцкий, и задача российских политиков - не поддаваться на провокации и продолжать работу в международных структурах, как бы это ни было сложно.

Россия - самодостаточная в экономическом отношении страна, которую не сломить санкциями, уверен глава думского комитета. А перед лицом пандемии проводить искусственные границы и принимать санкции особенно неуместно.

"COVID-19 - это новый вызов, новая, наверное, самая страшная угроза, которая стоит перед человечеством в нынешнем столетии, - считает Слуцкий. - Поэтому надо быть вместе, тогда мы победим и пандемию, и любую другую угрозу, которая самым масштабным образом будет угрожать человечеству".

Другие важные сферы, в которых также необходимо сотрудничество - это мирный космос и стратегическое ядерное сдерживание.

"Если мы думаем о будущем, о мирном развитии человечества в нынешнем столетии - у нас просто нет другого выхода", - отметил политик.

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