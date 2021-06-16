МИД: Лидеры РФ и США будут иметь возможность найти решения по ключевым темам

Повестка саммита Россия-США объемная, президент РФ Владимир Путин и его американский коллега Джо Байден наверняка будут иметь возможность найти решения по ключевым вопросам. Об этом в преддверии переговоров замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"У нас объемная повестка дня, саммит продолжительный. Я уверен, что лидеры будут иметь возможность в полном объеме обменяться оценками и, надеюсь, найти решения по ключевым для наших стран и международного сообщества вопросам, особенно в сфере безопасности", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Напомним, что встреча Путина и Байдена пройдет сегодня в Женеве и начнется через несколько часов.