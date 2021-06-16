МИД РФ: РФ и США не намерены обсуждать обмен заключенными

На саммите глав России и США в Женеве, который начнется 16 июня в 14.00, не будет идти речь об обмене заключенными, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков журналистам, комментируя заявление Швейцарии о готовности стать посредником в вопросе обмена.

При этом Рябков уточнил, что в данном случае слово "обмен" не очень уместно.

"Мы не занимаемся обменом заключенными как таковым. Вообще здесь очень важна терминологическая точность. Мы говорили всегда и продолжаем настаивать на том, что проблема с возможным освобождением наших граждан, которые находятся в США в заключении в ряде случаев по совершено неправосудным приговорам, решениям соответствующих судебных инстанций США, это решение возможно в рамках задействования механизма, который предусмотрен Конвенцией Совета Европы 1983 года о передаче осужденных лиц. Это не обмен", сказал российский дипломат.

По его словам, этой темой надо заниматься всерьез и "выстраивать те или иные решения на устойчивой, в данном случае единственно возможной правовой базе, правовой основе".