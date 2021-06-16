МИД РФ: Россия подготовила все, чтобы саммит с США прошел позитивно

Российская сторона при подготовке встречи президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена сделала максимум, чтобы она закончилась позитивно. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Сегодня важнейший день. В Женеве встречаются лидеры России и США. Мир следит за этим событием с предельным вниманием. Российская сторона при подготовке к саммиту сделала максимум для того, чтобы он получился позитивным и увенчался результатами, которые позволят приостановить дальнейшее ухудшение двусторонних отношений и начать движение вверх", - цитирует Рябкова РИА Новости.

Напомним, саммит глав России и США пройдет сегодня в Женеве и начнется через несколько часов.