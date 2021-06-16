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16.06.2021 17:30
Рубрика: Власть

Миронов обозначил приоритеты фракции в следующем созыве Госдумы

Текст: Татьяна Замахина

В "Справедливой России - За правду" выделили приоритеты, с которыми пойдут на выборы в сентябре 2021 года, а затем попытаются реализовать в случае избрания кандидатов от партии в новый думский состав. Об этом рассказал лидер партии и соответствующей фракции в Госдуме Сергей Миронов.

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Он заявил журналистам, что рассчитывает на увеличение фракции "СР". Что касается приоритетов, то справороссы продолжат настаивать на принятии законопроекта о справедливом базовом доходе. Миронов считает, что это "веление времени". Кроме того, депутаты продолжат выступать за ликвидацию медицинского и пенсионного фондов, а также за развитие темы прогрессивного подоходного налога для богатых. Еще одной задачей партии станет отмена обязательной сдачи ЕГЭ.

Миронов подчеркнул, что эти задачи - среди тех, с которыми партия пойдет на выборы.

Он уточнил, что депутаты фракции "Справедливая Россия" с начала работы нынешнего созыва внесли 779 законодательных инициатив (второе место среди фракций), и 216 из них стали законами.

"Прежде всего это поддержка семей с детьми, и многие положения нашей законодательной инициативы в этой сфере реализованы, и я уверен, что на этом направлении мы будем продолжать", - уверен Миронов.

Власть Работа власти Внутренняя политика Партии "Справедливая Россия" Единый день голосования-2021

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