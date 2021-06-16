Распоряжение губернатора Омской области от 16 июня 2021 года № 72-р "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р"

Подпункт 2 пункта 8 распоряжения Губернатора Омской области от 17 марта 2020 года № 19-р "О мероприятиях по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Омской области" дополнить абзацем следующего содержания:

"- обеспечить проведение в отношении работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам) мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);".

Губернатор Омской области А.Л.Бурков







