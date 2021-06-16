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От коронавируса умер режиссер Роман Цурцумия

Новости
    16.06.2021, 13:49
Текст:   Олег Усков

Режиссер, сценарист и кинооператор Роман Цурцумия умер на 80-м году жизни от последствий коронавируса. Об этом сообщил в своем Facebook кинокритик Андрей Плахов.

"Ковид унес еще одну жизнь. Роман Цурцумия - оператор-постановщик фильмов "Красное и черное", "Похищение луны" и других, режиссер фильма "Официант с золотым подносом", искусствовед и преподаватель", - пишет он.

Как напомнил Плахов, Цурцумия читал курс лекций "Форма и стиль" на режиссерском факультете ВГИКа, потом вышла его книга под тем же названием.

Роман Цурцумия родился в 1942 году. В 1965-м окончил операторский факультет ВГИКа, мастерскую Волчека. В 1981-м снял короткометражку "Старый дом" - по собственному сценарию.

Комедия с Александром Абдуловым "Официант с золотым подносом" вышла в 1992-м. Перед тем, в 1979-м, Цурцумия выступил оператором на комедии "Бабушка надвое сказала…" - при приключения самого знаменитого советского травести-дуэта Вероники Маврикиевны и Авдотьи Никитичны (Борис Владимиров и Вадим Тонков).

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