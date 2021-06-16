Песков: Путин и Байден определятся по вопросу о возвращении послов

Президенты РФ Владимир Путин и США Джо Байден на саммите в Женеве определятся по вопросу возвращения послов двух стран к работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире Первого канала.

По его словам, оба дипломата участвуют в переговорах как члены официальных делегаций. "Они уже несколько месяцев находятся не по основному месту работы, что называется, и поэтому, конечно, сегодня президентам нужно будет определиться, как быть дальше с главами дипломатических представительств. Это будет решение двух президентов", - сказал Песков.

Напомним, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов 21 марта прибыл в Москву для консультаций. Месяц спустя по рекомендации российской стороны Россию покинул посол США в Джон Салливан. Сроки их возвращение неизвестны.