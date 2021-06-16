Прибыль агробизнеса увеличилась более чем в полтора раза

По результатам прошлого года рентабельность сельхозорганизаций с учетом госсубсидий составила 21%. Прибыль агробизнеса в сравнении с 2019 годом увеличилась на 76% до почти 625 млрд рублей, рассказал на итоговой коллегии Минсельхоза министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев.

По его словам, доля прибыльных организаций выросла до 86%. Постепенно увеличивается зарплата в сельском хозяйстве. По итогам прошлого года она составила 30,9 тыс. рублей.

"Этого недостаточно, такой уровень не предел. Но положительная динамика сохраняется и в первом квартале текущего года", - отметил Патрушев.

По его словам, в целом индекс производства сельхозпродукции по итогам 2020 года предварительно оценивается в 101,5%, в целом по АПК 102,5%. Индекс производства пищевой и перерабатывающей промышленности составил 103,6%, напитков - 101,1%.