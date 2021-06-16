Путин и Байден начали переговоры

"Господин президент хочу вас поблагодарить за вашу инициативу по сегодняшней встречи", - сказал Владимир Путин и выразил надежду, что встреча будет продуктивной. "Как я уже сказал снаружи, любая встреча лицом к лицу является полезной", - ответил Байден. А реагируя на вопросы журналистов, он жестами показывал, что у него рот на замке.

Напомним, что ранее помощник президента Юрий Ушаков говорил, что основными темами для обсуждения будут стратегическая стабильность и информационная безопасность, взаимодействие по коронавирусу, Арктика и вопросы климата.

Президенты также обсудят Украину и Сирию. При этом одним из главных достижений встречи может стать возвращение российского посла в США Анатолия Антонова в Вашингтон, а его американского коллеги Джона Салливана - в Москву.