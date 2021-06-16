Юрий Стоянов и Кристина Асмус вошли в состав жюри фестиваля сериалов

Новости

Медведев призвал поддержать отрасли, которые затронет углеродный налог ЕС 15:01
Роспотребнадзор назвал контролируемой ситуацию с COVID-19 в Крыму 14:56
Сафонов и Миранчук вошли в состав сборной России на матч Евро с финнами 14:55
Во Франции отменяют ношение масок на улице 14:49
Эксперт исключила тяжелое течение коронавируса после вакцинации 14:46
В России могут создать единую систему учета рекламы в интернете 14:45
В ДНР заявили о готовности предоставить доступ к месту крушения MH17 14:29
Рябков: Позиция Москвы по ряду вопросов неизменна 14:26
Палеогенетики раскрыли тайны 4000-летних курганов в Калмыкии 14:26
Омбудсмен Москвы: Обязательная вакцинация продиктована эпидситуацией 14:20
Стал известен состав американской делегации на саммите в Женеве 14:18
Памфилова: Указ о назначении выборов в Госдуму должен выйти до 20 июня 14:11
Эксперт рассказал, чем грозит установка Windows 11 13:56
В Минцифры пояснили, как формируется цифровой сертификат о вакцинации 13:56
МИД: Москве удалось согласовать все интересующие вопросы на саммите в Женеве 13:53
От коронавируса умер режиссер Роман Цурцумия 13:49
В Италии началось производство первой партии "Спутника V" 13:41
Лавров пошутил про свой результат теста на коронавирус 13:35
Договоры ОСАГО могут сделать общими для России и Беларуси 13:33
Песков: Путин тестируется на COVID регулярно, но перед встречей в Женеве тест не делал 13:30
Песков: Ни о какой обязательной вакцинации от COVID-19 речи не идет 13:30
Регионы будут определять предприятия для повышения эффективности труда 13:27
В Подмосковье ввели ограничения на массовые мероприятия 13:22
Рябков оценил перспективы согласования позиций по стратегической стабильности 13:22
Братья Андреасян экранизируют повесть "Манюня" 13:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
16.06.2021 14:19
Рубрика: Культура

Юрий Стоянов и Кристина Асмус вошли в состав жюри фестиваля сериалов

Текст: Сусанна Альперина
Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который пройдет в городе Иваново 25-27 июня, объявил состав жюри смотра.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Его председателем станет заслуженный актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале этого года "Вампиры средней полосы". Кстати, на предыдущем "Пилоте" Стоянов за эту работу получил приз за лучшую мужскую роль - так ему удался главный вампир. "Ландыш серебристый", "12", "Гости из прошлого", юмористическая телепрограмма "Городок"... Перечислять проекты Стоянова не хватит места в статье.

Фото: iStock
Зрители Казахстана получат бесплатный доступ к российскому кино

Также в жюри "Пилота" вошли актриса Кристина Асмус ("Текст", "А зори здесь тихие…"), режиссер Петр Буслов ("Домашний арест", "Бумер"), сценарист Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия"), актер Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки", "Родные"). Они выберут победителей в номинациях "Лучшая актерская работа", "Лучший продюсер", "Лучший режиссер", "Лучший сценарист", а также вручат Специальный Приз жюри.

Ранее была объявлена программа фестиваля, куда вошли самые ожидаемые многосерийные проекты этого сезона, среди которых новые сериалы Бориса Хлебникова, Авдотьи Смирновой, Вадима Перельмана, Клима Шипенко, режиссерский дебют Евгения Стычкина, новые работы Наталии Мещаниновой и Оксаны Карас и другие. Напомним коротко, какие проекты входят в программу "Пилота" в этом году.

Конкурсная программа III Фестиваля телесериалов "Пилот"

"Ева, рожай!", режиссер Клим Шипенко - Start studio

"Контакт", Евгений Стычкин, Good Story Media и продюсерская компания "Среда", канал ТНТ

"Вне себя", Александр Дулерайн - 1-2-3 Production, канал ТНТ

"Моя большая тайна", Никита Грамматиков, Team Films, Мультимедийный сервис Okko

"Пропавшая", Вадим Перельман - Медиаслово, КиноПоиск HD

"Пингвины моей мамы", Наталия Мещанинова, KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

"Стрим", Рустам Ильясов, Comedy Club Production, канал ТНТ

"Мне плевать, кто вы", Мафагел Оксана, Аранова Елизавета Варвара, 1-2-3 Production, канал ТВ-3

"Отец Сергий", Кирилл Кузин - KION/МТС Медиа, Паник продакшн

"Вертинский", Авдотья Смирнова - Кинокомпания "Глобус-фильм", Первый канал, KION/МТС Медиа

"Сын", Флюза Фархшатова, Team Film, канал Россия

"Товарищ майор", Борис Хлебников - KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

"Братья", Илья Куликов, LEGIO FELIX, канал СТС

"Чиновница", Оксана Карас - Киностудия КИТ, Продюсерский центр IVAN, Первый канал, KION/МТС Медиа

"Наследие", Алексей Голубев, MAG FILM

Фото: kinopoisk.ru
Подтверждено: "Морбиус" не будет частью Киновселенной Marvel

Откроется третий смотр 25 июня премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях. Кстати, в "РГ" поступила информация, что светскую премьеру фильма "Джетлаг" в столице, которая должна была пройти 21 июня, отменили в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции. Таким образом, гости и участники "Пилота", а также зрители Иваново увидят фильм первыми.

Тем временем

Фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет при полном соблюдении всех антикоронавирусных мер. Все гости и участники фестиваля будут ежедневно проверяться на отсутствие коронавирусной инфекции. Все расходы организаторы берут на себя.

Также на фестивале будет особый порядок посещения кинопоказов при соответствующей рассадке, а на всех площадках "Пилота" будут действовать масочный режим и другие меры для предотвращения распространения COVID-19.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Иваново Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк

Главное сегодня

Главный санитарный врач Москвы ввела обязательную вакцинацию в сфере услуг
Косачев: Саммит в Женеве покажет, есть ли у мира альтернатива порядку Запада
Банк России предсказал снижение годовой инфляции
Захарова раскритиковала новую стратегию ЕС в отношении России
Песков: Подготовка к "Прямой линии" с Владимиром Путиным идет
Зачем классический театр приглашает на сцену инфлюенсеров
Фильм "Реальная история мальчика-волчонка" взывает к пониманию