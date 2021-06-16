Юрий Стоянов и Кристина Асмус вошли в состав жюри фестиваля сериалов

Третий российский фестиваль сериалов "Пилот", который пройдет в городе Иваново 25-27 июня, объявил состав жюри смотра.

Его председателем станет заслуженный актер театра и кино, телеведущий Юрий Стоянов, сыгравший главную роль в нашумевшем сериале этого года "Вампиры средней полосы". Кстати, на предыдущем "Пилоте" Стоянов за эту работу получил приз за лучшую мужскую роль - так ему удался главный вампир. "Ландыш серебристый", "12", "Гости из прошлого", юмористическая телепрограмма "Городок"... Перечислять проекты Стоянова не хватит места в статье.

Также в жюри "Пилота" вошли актриса Кристина Асмус ("Текст", "А зори здесь тихие…"), режиссер Петр Буслов ("Домашний арест", "Бумер"), сценарист Роман Кантор ("Серебряные коньки", "Эпидемия"), актер Сергей Бурунов ("Полицейский с Рублевки", "Родные"). Они выберут победителей в номинациях "Лучшая актерская работа", "Лучший продюсер", "Лучший режиссер", "Лучший сценарист", а также вручат Специальный Приз жюри.

Ранее была объявлена программа фестиваля, куда вошли самые ожидаемые многосерийные проекты этого сезона, среди которых новые сериалы Бориса Хлебникова, Авдотьи Смирновой, Вадима Перельмана, Клима Шипенко, режиссерский дебют Евгения Стычкина, новые работы Наталии Мещаниновой и Оксаны Карас и другие. Напомним коротко, какие проекты входят в программу "Пилота" в этом году.

Конкурсная программа III Фестиваля телесериалов "Пилот"

"Ева, рожай!", режиссер Клим Шипенко - Start studio

"Контакт", Евгений Стычкин, Good Story Media и продюсерская компания "Среда", канал ТНТ

"Вне себя", Александр Дулерайн - 1-2-3 Production, канал ТНТ

"Моя большая тайна", Никита Грамматиков, Team Films, Мультимедийный сервис Okko

"Пропавшая", Вадим Перельман - Медиаслово, КиноПоиск HD

"Пингвины моей мамы", Наталия Мещанинова, KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

"Стрим", Рустам Ильясов, Comedy Club Production, канал ТНТ

"Мне плевать, кто вы", Мафагел Оксана, Аранова Елизавета Варвара, 1-2-3 Production, канал ТВ-3

"Отец Сергий", Кирилл Кузин - KION/МТС Медиа, Паник продакшн

"Вертинский", Авдотья Смирнова - Кинокомпания "Глобус-фильм", Первый канал, KION/МТС Медиа

"Сын", Флюза Фархшатова, Team Film, канал Россия

"Товарищ майор", Борис Хлебников - KION/МТС Медиа, Студия Лукфильм

"Братья", Илья Куликов, LEGIO FELIX, канал СТС

"Чиновница", Оксана Карас - Киностудия КИТ, Продюсерский центр IVAN, Первый канал, KION/МТС Медиа

"Наследие", Алексей Голубев, MAG FILM

Откроется третий смотр 25 июня премьерой драмеди Михаила и Лили Идовых "Джетлаг" с Ириной Старшенбаум, Ксенией Раппопорт, Егором Корешковым и Филиппом Авдеевым в главных ролях. Кстати, в "РГ" поступила информация, что светскую премьеру фильма "Джетлаг" в столице, которая должна была пройти 21 июня, отменили в связи с ограничениями по коронавирусной инфекции. Таким образом, гости и участники "Пилота", а также зрители Иваново увидят фильм первыми.

Тем временем

Фестиваль телесериалов "Пилот" пройдет при полном соблюдении всех антикоронавирусных мер. Все гости и участники фестиваля будут ежедневно проверяться на отсутствие коронавирусной инфекции. Все расходы организаторы берут на себя.

Также на фестивале будет особый порядок посещения кинопоказов при соответствующей рассадке, а на всех площадках "Пилота" будут действовать масочный режим и другие меры для предотвращения распространения COVID-19.