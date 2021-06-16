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16.06.2021 05:50
Рубрика: Общество

В МИСиС провели первую защиту дипломов в формате исследования

Текст: Мария Набиркина
Пилотная защита диплома в рамках проекта "Исследование как диплом" прошла в МИСиС у магистрантов первого выпуска программы "Биоматериаловедение". Такая форма дипломной работы позволит студентам, которые уже во время учебы активно публикуются в научных журналах и занимаются наукой, засчитывать все это в качестве выпускной квалификационной работы.
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Первая в России интегрированная программа iPhD "Биоматериаловедение" была запущена в МИСиС в 2019 году. Ее "фишка" в том, что выпускники бакалавриата поступают не просто на направление, а к определенному ученому, и через пять лет выходят на диплом уже полноценными исследователями.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
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Программа - на стыке трех наук: материаловедения, биологии и медицины. Новейшие разработки в области медицины и биотехнологий, которые изучают студенты, в будущем вполне могут изменить индустрию. Вот лишь несколько уже ставших реальностью проектов, которые легли в основу дипломных работ: "умные" биоматериалы, имплантаты с памятью формы, адресная доставка лекарств и др.

Что конкретно нужно для диплома? Во время учебы проводить теоретические и экспериментальные исследования по одному из приоритетных направлений стратегии НТИ, подтвержденные оценкой экспертов. У студента должен быть разработанный метод, технология или лабораторный образец материала (изделия), минимум одна статья в журналах (Web of Science или Scopus). Кроме того, свои результаты нужно представить на общероссийском или международном профильном научном мероприятии.

По словам руководителя программы "Биоматериаловедение", директора НОЦ Биомедицинской инженерии Федора Сенатова, за два года многие магистранты получили колоссальный опыт погружения в серьезные научные разработки, и уже многих можно считать вполне состоявшимися исследователями.

- Важно, что они не только владеют необходимым навыками и знаниями, но уже стали частью мирового академического сообщества, зарекомендовали себя в бизнес-среде, - подчеркивает Федор Сенатов. - Для многих это было время первых полноценных устных выступлений на конференциях, в том числе международных, и, конечно же, серьезных научных статей.

Фото: Роман Щербенков
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После обучения в магистратуре некоторые студенты продолжат свою исследовательскую деятельность в ведущих университетах мира. Так, выпускника программы Артема Илясова уже взяли на работу в лабораторию биофизики института Физики Чешской академии наук с зачислением в Карлов университет в Праге.

- Стажировки в других университетах - важная часть учебы. Благодаря им у меня теперь есть ценнейший академический опыт быстрого включения в проекты других исследовательских лабораторий, налаживания контактов с коллегами из других вузов, - рассказывает Артем Илясов. - А пройти собеседование в зарубежный университет помогло общения с иностранными учеными, которые читали у нас лекции. А еще в программе предусмотрен спецкурс по составлению резюме и мотивационных писем на английском.

Комментарий

Алевтина Черникова, ректор НИТУ "МИСиС":

- Программа Integrated PhD разработана для подготовки молодых ученых, которые будут работать в ведущих научных центрах мира и в крупных исследовательских компаниях. За два года обучения в магистратуре студенты продемонстрировали впечатляющие научные результаты: опубликовано 19 статей в журнала, зарегистрирован патент на создание инновационных имплантатов, реализованы проекты по грантам. Все студенты проходят практику и стажируются в ведущих компаниях, решают реальные рыночные задачи.

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