В Москве в среду воздух прогреется до плюс 25 градусов

Комфортная погода ожидается в среду в столичном регионе. Об этом сообщает Метеобюро Москвы и области.

По данным метеорологов, регион будет находиться под влиянием гребня антициклона с запада. При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура составит +25 градусов. Атмосферное давление в пределах нормы: 747 мм ртутного столба. Такая погода благоприятна в том числе и для метеозависимых людей.

Кстати, самая жаркая погода 16 июня была в 1946 году, воздух прогрелся тогда до +32,5.