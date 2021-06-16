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16.06.2021 10:57
Рубрика: Общество

В столице открылись еще 3 амбулаторных КТ-центра для диагностики COVID-19

Текст: Любовь Проценко
На базе еще трех столичных поликлиник организованы КТ-центры для диагностики COVID-19. Теперь пациентов с коронавирусной инфекцией или подозрением на нее принимают 30 КТ-центров. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

- В связи с ухудшением эпидситуации мы увеличиваем наши мощности по диагностике коронавирусной инфекции. Еще 3 КТ-центра развернуты на базе городской поликлиники №212, городской поликлиники №5 филиал 1 и городской поликлиники №22. Таким образом, сейчас в городе работает уже 30 таких центров, это позволит нам охватить всех горожан с COVID-19 или подозрением на него, которым требуется диагностика, а также разгрузить стационары, - рассказала она.

Фото: mos.ru
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Здания поликлиник, в которых работают КТ-центры, временно закрыты для планового посещения горожан, медицинская помощь для них оказывается в других филиалах. Данная мера необходима для обеспечения эпидбезопасности пациентов и медицинского персонала.

КТ-исследование при диагностике новой коронавирусной инфекции позволяет выявлять осложнения инфекции на ранних этапах и максимально быстро начинать лечение или, при наличии показаний, госпитализировать пациента. Кроме того, помимо консультации врача-терапевта и компьютерной томографии, в центрах проводят дополнительные обследования: анализ крови, ПЦР, пульсоксиметрия, ЭКГ, а также выдают бесплатные лекарства, необходимые для лечения.

В Москве активно используются технологии искусственного интеллекта для диагностики коронавируса. Загружая КТ-снимок на своем рабочем компьютере, врачи видят предварительное заключение, выполненное с помощью технологий искусственного интеллекта. Исследование с признаками вирусной пневмонии выделено красным цветом, а непосредственно на изображении легких отмечены зоны возможного поражения.

Напомним, в Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва". Их график опубликован на сайте. Также в столичных вузах началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.

В регионах Общество Здоровье Москва Правительство Москвы Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Пандемия коронавируса COVID-19

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