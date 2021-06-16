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16.06.2021 06:33
Рубрика: Происшествия

В Приморье нашли тела пропавших во время прогулки на лодке супругов

Текст: Анна Бондаренко
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В Приморье на озере Ханка сотрудники МЧС нашли тела супружеской пары, которая пропала без вести во время прогулки на резиновой лодке, сообщает официальный сайт СУ СК РФ по Приморскому краю.

Тела прибило к берегу недалеко от того места, где несколько дней назад обнаружили резиновую лодку. Сейчас на месте работают следователи и криминалисты, при первоначальном осмотре тел они не выявили каких-либо повреждений.

Состояние найденного на Ханке трехлетнего ребенка улучшилось

Напомним, 10 июня семья, катавшаяся на надувной лодке на озере Ханка, не вернулась с водной прогулки. На следующий день были организованы поиски. Лодку обнаружили, но в ней находился только трехлетний ребенок. По факту пропажи его родителей Следственный комитет РФ по Приморскому краю возбудил уголовное дело. По предварительным данным следствия, лодка натолкнулась на препятствие, возможно, мель, взрослые пытались освободить ее и оба оказались за бортом. Ребенок более суток был один, и, если бы не активные действия местных жителей, все могло бы закончиться трагично.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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