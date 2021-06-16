Выборы депутатов Заксобрания Приморья пройдут 19 сентября

Сегодня на внеочередной сессии Законодательного Собрания Приморья депутаты определили дату выборов парламентариев седьмого созыва. Выборы состоятся 19 сентября, в единый день голосования, сообщила пресс-служба краевого парламента.

По новой схеме избирательных округов, в сентябре по одномандатным округам будут избираться 30 депутатов краевого законодательного органа, а по партийным спискам - 10.

За соответствующее постановление - "О назначении выборов депутатов Законодательного Собрания Приморского" - проголосовали все 30 присутствующих на заседании депутатов.

Одновременно с этим будут проходить региональные и муниципальные выборы.