Ученые нашли способ увеличить прочность бетона с помощью отходов

Группа ученых Пермского национального исследовательского политехнического университета разработала технологию, которая позволяет увеличить прочность строительных материалов с помощью отходов целлюлозного производства.

- При производстве целлюлозы образуются лигносульфонаты, которые долго разлагаются и способны нарушить кислородный баланс в водоемах, что приводит к уничтожению микроорганизмов и может отрицательно повлиять на пищевые цепочки. Поэтому мы предложили безотходную и экологически чистую промышленную технологию, которая позволит усовершенствовать стройматериалы, - пояснила Алена Жуланова, один из авторов научной разработки.

Новая технология предусматривает добавление лигносульфонатов в цементную смесь. В ходе проведенных исследований ученым удалось определить оптимальный состав цементной смеси с добавками: 100 килограмм глиноземистого цемента, 150 килограмм песка и 20 килограмм лигносульфоната. Отходы позволили повысить прочность и теплоизоляционные свойства цемента. По словам ученых, с помощью технологии можно утилизировать отходы и получать композиционные строительные материалы.