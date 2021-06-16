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16.06.2021 10:58

АО "Транснефть - Западная Сибирь" совершенствует процедуру проведения экологических исследований

 АО "Транснефть - Западная Сибирь" закупило для собственных эколого-аналитических лабораторий современное оборудование на 1 млн рублей.

В трех лабораториях, расположенных на производственных объектах в Омской, Тюменской областях и Красноярском крае, будут применяться новые приборы вакуумного фильтрования.

Данное оборудование предназначено для проведения фильтрации при определении взвешенных веществ в системах технического водоснабжения и водоотведения, а также в поверхностных природных водах. Уровень содержания взвешенных частиц и примесей в пробах является одним из важнейших санитарных показателей очистки сточных вод.

Кроме того, для аналитической лаборатории Рыбинской ЛПДС закуплен аспиратор для отбора взвешенных частиц в промышленных выбросах, рассчитанный, в том числе, на работу при низких температурах воздуха. В свою очередь, лаборанты Омской ЛПДС будут проводить анализ сточной воды с применением нового анализатора жидкости. Прибор предназначен для измерений массовой концентрации загрязняющих неорганических и органических соединений в питьевой и сточной воде, а также в почве. Среди его преимуществ- небольшое время выполнения анализа, широкий перечень определяемых показателей, многофункциональность.

Комплексное оснащение лабораторий АО "Транснефть - Западная Сибирь" современным оборудованием позволяет сотрудникам предприятия расширять спектр испытаний подземных, природных и сточных вод, атмосферного воздуха, почвы, донных отложений. Результаты проводимых исследований подтверждают высокую экологическую безопасность производства и соблюдение всех требований природоохранного законодательства.

Материал подготовлен пресс-службой АО "Транснефть - Западная Сибирь"

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