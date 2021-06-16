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16.06.2021 17:01
Рубрика: Происшествия

В Иркутске введен режим локальной ЧС из-за подъема грунтовых вод

Текст: Екатерина Дементьева

В Иркутске ввели режим локального ЧС - из-за сильных дождей поднялись грунтовые воды и затопили садоводства на окраинах города.

По данным мэрии, в воде оказались около 200 участков - более 80 в Ленинском районе и свыше 100 в Правобережном.

Фото: Сергей Неделин/ТАСС
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Чтобы отвести воду, городские власти подключили технику муниципальных предприятий "ИркутскАвтодор" и "Водоканал" - она расчищает дренажные канавы и стоки, опахивает приусадебные участки, откачивает лужи. Работы идут в круглосуточном режиме. Город уже обратился за помощью к МЧС - в частности попросил предоставить дополнительные насосные станции.

- На текущий момент эвакуация жителей не требуется, однако мы подготовили пункты временного размещения для населения. Ситуацию держим на особом контроле, - прокомментировал мэр Иркутска Руслан Болотов.

По словам специалистов, подтопление грунтовыми водами - это не только следствие дождливой погоды. Массовая застройка низин в том числе пойм рек и болот привела к изменению гидрологии больших территорий. Грунтовые воды просто выдавливает на поверхность. Ситуацию усугубляет и то, что собственники участков не следят за дренажными системами, а порой и вовсе засыпают стоки.

Городские власти признают, что необходимо урегулировать предоставление земельных участков в потенциально проблемных местах под застройку, а также вернуться к мелиорации болотистых участков.

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