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16.06.2021 15:24
Рубрика: Происшествия

В Томске вооруженный мужчина напал на росгвардейцев

В Томске вооруженный мужчина напал на сотрудников Росгвардии. Один из правоохранителей получил ножевое ранение, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Сибирского округа Росгвардии.

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По данным ведомства, на пульт вневедомственной охраны в Томске поступил сигнал из жилого дома. Прибывшие на место росгвардейцы не смогли попасть в квартиру по указанному адресу. Они пригласили дочь собственника квартиры, чтобы так открыла двери, однако и ей не удалось этого сделать.

Через некоторое время дверь квартиры резко открылась, из нее выбежал мужчина с ножом в руках и предметом, визуально похожим на оружие. Он выстрелил в сторону правоохранителей, а также нанес резаные раны одному гражданскому и сотруднику Росгвардии.

После этого нападавший двинулся в сторону второго росгвардейца, на что тот произвел один выстрел в воздух. Злоумышленник не отреагировал на предупреждение, а потому росгвардеец произвел три выстрела по ногам. После этого мужчина был задержан.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте. Нападавший задержан и передан полиции. В ходе инцидента он применил аэрозольный пистолет.

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