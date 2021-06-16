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16.06.2021 12:43
Рубрика: Общество

На Кубани из-за непогоды объявлено экстренное предупреждение

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На территории Краснодарского края синоптики в среду предупредили о резком ухудшении погодных условий: ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 метров в секунду. В регионе объявлено экстренное предупреждение по комплексу неблагоприятных метеоявлений.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Как сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Кубани Никита Гавриляк, в связи с этим органы управления, силы и средства функционируют в режиме повышенной готовности, продолжает свою работу краевой Оперативный штаб ликвидации чрезвычайных ситуаций и тушения пожаров.

В готовности также находятся оперативная группа и подвижный пункт управления, аэромобильная группировка в составе 100 человек и 25 единиц техники (в том числе семь плавсредств). А в подразделениях ведомства в готовности к реагированию находятся мобильные аварийно-восстановительные группы.

По информации Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГСМ) - филиал ФГБУ "Северо-Кавказское УГМС" до конца 16 июня, а также 17 июня в восточной половине Азовского моря (в том числе в крупных портах Ейск и Темрюк) ожидаются местами сильные дожди. При этом возможно ухудшение видимости один-два километра (временами до 500 метров), которое может сопровождаться грозой, градом и усилением ветра до 15-20 метров в секунду (а при грозах до 25 м/с). Высота волн - 0,8-1,3 метра.

Если гостей и жителей региона застал сильный ветер, спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Кроме того, не стоит прятаться от мощного ветра около стен домов (с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов). Подобная опасность может подстерегать людей на остановках общественного транспорта, у рекламных щитов и недостроенных зданий.

Сотрудники МЧС особенно просят обратить внимание на то, что "смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередачи и подходить к оборвавшимся электропроводам". А в пределах города в таких ситуациях необходимо сразу покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем убежище, подземном переходе или подвале.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по тел.:

- "01" - единый телефон спасения;

- "101" - с мобильных телефонов.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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