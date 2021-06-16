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16.06.2021 14:26
Рубрика: Общество

Палеогенетики раскрыли тайны 4000-летних курганов в Калмыкии

Текст: Николай Грищенко
Фото: Rartat/wikimedia.org Фото: Rartat/wikimedia.org
Фото: Rartat/wikimedia.org

Российские и американские ученые установили родственные связи носителей катакомбной культуры в Калмыкии. Родственники кочевников-скотоводов, похороненных около 4000 лет назад у поселка Ергенинский, сейчас живут в районах северной, центральной и западной Европы.

Фото: iStock
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Под руководством доктора исторических наук Марии Очир-Горяевой удалось получить образцы ДНК из двух курганов, датируемых серединой II тысячелетия до нашей эры.

"Анализ STR Y-хромосомы показал, что оба мужчины принадлежат к гаплогруппе R1b. Эта отцовская линия с высокой частотой встречается в центральной, западной и северной Европе", - говорится в публикации Journal of Archaeological Science: Reports.

Кроме того оказалось, что похороненные в разных курганах мужчины оказались кровными, но дальними родственниками. При этом они имели разный социальный статус. Мужчина из кургана №2 лежал в глубокой могиле с насыпью, а в погребальной камере находились многочисленные изделия из бронзы и камня. Другой мужчина из кургана №4 был похоронен на небольшой глубине, а в "потусторонний мир" его сопровождал лишь керамический сосуд с геометрическим орнаментом.

Справка "РГ"

На территории Ергенинской возвышенности находится около 259 некрополей эпохи бронзы (2800 - 1700 года до нашей эры). Большинство археологических памятников относится к восточно-манычскому варианту катакомбной культуры. Среди курганов встречаются очень крупные с насыпями, высотой от 3 до 5 метров. В них погребены местные жители в возрасте от 6 месяцев до 50 лет. Судя по инвентарю жители Калмыкии умели делать колесные фургоны, а также обрабатывать бронзу. Для местной культуры характерен обряд приношения в жертву крупного рогатого скота, голова и ноги которого являлись символом целой туши жертвенного животного.

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