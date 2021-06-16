В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

В Екатеринбурге полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве с применением охолощенного оружия.

"Днем 13 июня в дежурную часть поступила информация, что во дворе дома на улице Спутников на детской площадке неизвестный стреляет в воздух из пистолета. На место незамедлительно выехала группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии и сотрудники угрозыска", - передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Сильно пьяный мужчина при виде стражей порядка бросил на землю предмет, похожий на пистолет Макарова. Потом выяснилось, что оружие было не боевое.

"Задержанный сделал не менее шести выстрелов в воздух. Никто не пострадал", - констатировали в полиции.

Хулиган ранее не судим, работает начальником участка в одной из строительных компаний города. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.