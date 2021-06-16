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16.06.2021 11:47
Рубрика: Происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, стрелявшего на детской площадке

Текст: Татьяна Воробьева

В Екатеринбурге полицейские задержали 33-летнего местного жителя, которого подозревают в хулиганстве с применением охолощенного оружия.

В Волгоградской области охотник застрелил одного товарища и ранил другого

"Днем 13 июня в дежурную часть поступила информация, что во дворе дома на улице Спутников на детской площадке неизвестный стреляет в воздух из пистолета. На место незамедлительно выехала группа немедленного реагирования, наряд Росгвардии и сотрудники угрозыска", - передает отделение по связям со СМИ городского управления МВД.

Сильно пьяный мужчина при виде стражей порядка бросил на землю предмет, похожий на пистолет Макарова. Потом выяснилось, что оружие было не боевое.

"Задержанный сделал не менее шести выстрелов в воздух. Никто не пострадал", - констатировали в полиции.

Хулиган ранее не судим, работает начальником участка в одной из строительных компаний города. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". Максимальное наказание - до семи лет лишения свободы. Фигурант помещен под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург

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