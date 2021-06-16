В Шурышкарском районе завершен отопительный сезон

В соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Шурышкарский район 10.06.2021 № 261-РА "Об окончании отопительного сезона 2020-2021 гг. на территории муниципального образования Шурышкарский район" отопительный сезон завершен 15 июня.

На летний период подача отопления приостанавливается, начинаются работы по косметическому ремонту подсобных помещений котельных - дежурного помещения, насосной и машинного зала. Также будет производиться подготовка котельных агрегатов, работающих на жидком и твердом топливе. В рамках производственной программы будут приобретены котлы, работающие на твердом топливе в котельные сёл Овгорт, Азовы, Питляр и Шурышкары. Запланировано приобрести котлы тепловой мощностью 1,6 МВт и 2,0 МВт. В поселении МО Горковское идет капитальный ремонт тепловых сетей в однотрубном исполнении протяженностью 1718 метров, а в поселении МО Мужевское - 1606 метров.

Согласно инвестиционной программе для с. Мужи будет приобретен двигатель внутреннего сгорания на ДЭС-10 c шеф-монтажными и пусконаладочными работами. В рамках производственной программы будет выполнен капитальный ремонт линий электропередачи в с. Мужи общей протяженностью 5440 метров.

Без внимания не останутся и сети водоснабжения. В с. Мужи планируется замена водопроводной сети по улицам Комсомольская, Республики, Гагарина протяженностью 527 метров, в с. Горки по улице Октябрьская протяженностью 213 метром, в с. Овгорт по улице Строителей протяженностью 58 метров. В период проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения долговременное прекращение подачи воды потребителям не планируется, о кратковременных отключениях потребители будут оповещены заблаговременно.

Отметим, что филиал АО "Ямалкоммунэнерго" в Шурышкарском районе провел отопительный период 2020-2021гг. в разрезе населенных пунктов без аварий.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"